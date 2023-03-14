В минздраве объяснили проблему с федеральными выплатами медикам Заволжья

В минздраве Нижегородской области прокомментировали проблему с задержкой ежемесячных социальных выплат врачам городской больницы в Заволжье. По постановлению правительства РФ № 2568 федеральные доплаты полагаются с января 2023 года медикам районных больниц и скорой помощи. А больница в Заволжье носит статус городской больницы, хотя де-факто является филиалом Городецкой ЦРБ.

«В феврале месяце этого года впервые были начислены социальные выплаты для ЦРБ. Но городская больница не попала в этот периметр. Именно поэтому больницу не пропустила федеральная система с новыми начислениями, которые идут через Социальный фонд России. В кратчайший срок необходимо закончить объединение Городецкой ЦРБ и Заволжской городской больницы – объединить их расчетные счета, КПП и так далее, чтобы это обязательно нашло отражение в федеральном регистре медицинских организаций. Выплаты будут произведены, когда все документы приведут в соответствие», – сообщили в региональном минздраве. Врачам обещают в апреле выплатить надбавки за март, а в мае – за апрель, январь и февраль.

Добавим, что формально Заволжскую городскую больницу решили присоединить в качестве филиала к Городецкой ЦРБ еще в 2012 году. Однако за прошедшие годы, как выяснилось, юридически слияние двух организаций не было завершено. Некоторые бывшие врачи считают глубоко ошибочной старую «оптимизацию» в виде присоединения большой городской больницы к районной: медучреждение в Заволжье потеряло финансовую самостоятельность и оперативность в принятии управленческих решений.

Кроме того, недавно к главврачу Городецкой ЦРБ Роману Апроменко обратился административно-хозяйственный персонал Заволжской городской больницы. В коллективном письме работники АХЧ пожаловались, что в связи с нестабильной работой медучреждения в последние годы их зарплата неоднократно снижалась и опустилась ниже уровня санитарок на фоне галопирующей инфляции. «В настоящее время вопрос о повышении зарплаты опять не решается. Из-за роста цен и всех необходимых платежей уровень жизни сотрудников АХП Заволжской городской больницы неизменно падает, у многих возникает желание уволиться‚ так как денег просто не хватает на содержание семьи», – сообщили технические работники, попросив главврача и профсоюз принять меры по индексации зарплат. В областном минздраве пытаются разобраться и в этой ситуации.

Иван Сергеев