Больница Заволжья оказалась де-юре не существующей с 2012 года

В Заволжской городской больнице-филиале Городецкой ЦРБ прошла встреча коллектива с руководством нижегородского минздрава. Медики Заволжья жаловались на то, что в отличие от всех остальных медработников области, с начала года не получают специальные социальные выплаты из федерального бюджета.

Первый заместитель министра здравоохранения области Галина Михайлова пояснила, что в Городецком районе при образовании филиалов ЦРБ еще в 2012 году больница Заволжья не была должным образом оформлена юридически. Как обособленный филиал она не была включена в федеральный реестр медицинских организаций, а ее медики не числились в реестре медицинских работников. Поэтому в Социальном фонде, получившем в феврале списки сотрудников больницы, ответили, что по документам их не существует. «Я лично провела несколько раз переговоры с Минздравом РФ. Заволжская больница – это единственный объект в стране, попавший в такую ситуацию со специальными социальными выплатами», – рассказала Галина Михайлова врачам горбольницы, которых изумило это известие.

По ее словам, с начала года регион вместе с Минздравом РФ и Соцфондом решает юридическую проблему с федеральными реестрами и легализацией статуса Заволжской городской больницы. Ее медикам в апреле пообещали перечислить полагающиеся федеральные доплаты за март, а в мае – за январь-февраль 2023 года.

Иван Сергеев