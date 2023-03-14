Обанкротился курский подрядчик «Росатома» «Спецатомэнергомонтаж»

Арбитражный суд Курской области признал банкротом ООО «Спецатомэнергомонтаж» и открыл в отношении компании конкурсное производство. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Производство введено до 27 июля 2023 года, следует их судебной документации. Конкурсным управляющим утвержден Иван Шахов из межрегиональной саморегулируемой организация арбитражных управляющих «Содействие».

По данным Rusprofile, ООО «Спецатомэнергомонтаж» зарегистрировано в Курчатове в январе 2003 года для строительства электростанций. Уставный капитал — 100 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 188 млн руб., чистый убыток — 23 млн. Директором и владельцем 28,79% является Иван Середа. ООО «Трест Курскпромстрой», конечным учредителем которого является Идрис Точиев, принадлежит 56,93%. Еще 5,8% владеет Елена Стародубцева, 2,94% — Владимир Харитонов, по 1,82% — Любовь Богданова, Надежда Дедова и Иван Дутов.

«Спецатомэнергомонтаж» является подрядчиком «Росатома». От структуры инжинирингового дивизиона госкорпорации АО «НИКИМТ-Атомстрой» он до 2020 года включительно получил 35 контрактов на 1,4 млрд руб. С другой структурой этого дивизиона «Атомстройэкспортом» компания заключила в 2022 году заключила договор на 73,9 млн руб. на строительство административного корпуса расположенной в Курчатове Курской атомной электростанции. От концерна «Росэнергоатом», входящего в энергетический дивизион госкорпорации, подрядчик получил 19 контрактов на 129 млн, последние — в 2022 году, в том числе на прокладку наружных трубопроводов аварийной подачи воды на энергоблоки №3 и №4 КуАЭС.

С иском о банкротстве в апреле 2022 года в суд обратился сам «Спецатомэнергомонтаж». Сумма требований тогда составляла 89,7 млн руб. По данным пресс-службы, общий размер долга в реестре требований кредиторов на начало марта составлял около 25 млн, заявления кредиторов еще на 12 млн руб. находятся на рассмотрении.

Почему КуАЭС продлевает эксплуатацию старых энергоблоков — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Атом задерживается».

Александр Прытков

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