Цены на авто начнут снижаться в 2024 году

2022 год принес геополитические потрясения, которые вылились в полномасштабные санкции, остановки производства и уход большинства западных брендов с российского рынка. В условиях дефицита и отсутствия комплектующих цены на автомобили просто взлетели. К концу лета 2022 года появилась впечатляющая статистика по росту цен: Lada Largus — +56,8%, Volkswagen Polo — +51,6%, Hyundai Solaris — +45,2, Hyundai Creta — +43,1%, Kia Rio — +41,4%. Меньше всех прибавила Lada Granta — всего 13,3% в упрощенной комплектации (без ABS и подушек безопасности). На вторичном рынке впереди оказались Toyota Land Cruiser — +20% и BMW Х3 — +14,1%. Самый существенный рост показали все авто не старше пяти лет. Машины старше показали рост около 8%. Китайские автомобили, которые будут пытаться заменить все ушедшие бренды, прибавили в цене от 30% до 50%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт

Финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт



На мой взгляд, в текущем году ситуация кардинальным образом не поменяется. Безусловно, отечественные производители и наши китайские партнеры будут увеличивать поставки авто, но слабеющий рубль по отношению к доллару и юаню не дает повода для оптимизма в отношении снижения цен. Цены уже не будут расти как в прошлом году, но потенциал в 12–15% уже есть — примерно настолько «похудел» рубль по отношению к доллару и юаню в этом году. Льготное кредитование может поддержать отечественного производителя, но средств в 5,1 млрд руб., выделенных на данную программу, я считаю, абсолютно недостаточно для поддержания цен. Что касается расширения параллельного импорта, который активно стали внедрять ряд крупных автодилеров, то он вряд ли повлияет на снижение цены: транспортировка подорожала в несколько раз. На мой взгляд, такая ситуация продлится еще полтора-два года, далее рынок стабилизируется, и в конце 2024-го цены начнут снижаться.

Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS