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Платформа «билайн indoor» получила более 1200 новых точек для трансляции цифрового контента

Платформа «билайн indoor» получила возможность транслировать цифровую рекламу более чем в 1200 новых точках за счёт интеграции с сетью рекламных экранов в магазинах «Магнит» и «Дикси». Таким образом, в настоящее время билайн может осуществлять трансляцию рекламы более чем на 10 тысячах экранов, расположенных в многолюдных локациях.

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Платформа «билайн indoor» — это решение, позволяющее эффективно управлять рекламными кампаниями, в том числе таргетированными по месту нахождения магазинов, в местах с высокой проходимостью. Это позволяет не только выстраивать эффективную коммуникацию с аудиторией, но и дает возможность транслировать ей конверсионные рекламные сообщения.

Благодаря этому представители целевой аудитории получают информацию, которая с высокой долей вероятности соответствует их интересам и предпочтениям.

В будущем реализация проекта по интеграции билайн и «Магнита» позволит использовать возможности и преимущества сети экранов, установленных в магазинах торговых сетей«Магнит» и «Дикси», получать актуальную информацию о доступных экранах данных магазинов, на которых возможно размещение рекламы, запускать рекламные кампании с собственным контентом и расписанием его воспроизведения. Билайн также будет оперативно получать информацию о загруженности устройств в торговых точках и актуальную статистику о трансляциях.

Илья Цесельчук, руководитель департамента цифровых продуктов и технологии для ритейла ПАО «Вымпелком»:

«Наше решение «билайн indoor» представляет собой продукт с едиными стандартами медиапланирования, размещения контента и получения аналитики. Интеграция с «Магнитом» и «Дикси» позволит нам увеличить количество экранов, которые мы предлагаем нашим клиентам для рекламных трансляции и продвижения их продуктов. В свою очередь «Магнит» и «Дикси» сможет увеличить монетизацию своего оборудования за счет привлечения новых клиентов, использующих цифровые сервисы от билайн».

*Сведения о количестве доступных экранов предоставлены торговыми сетями-партнерами билайн. Клиент самостоятельно определяет содержание рекламных материалы и несет ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации.

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О ПАО «ВымпелКом»

Ссылка: https://beeline.ru/b2b.

Платформа «indoorbeeline» - услуга билайн, включающая в себя планирование и размещение рекламных материалов клиента на устройствах с мультимедийными экранами в магазинах партнеров билайн.

За более подробной информацией обращайтесь:

Блок по внешним коммуникациям ПАО «ВымпелКом» Анастасия Калинина

Телефон: +7 (495) 139 27 26;

Email: media@beeline.ru

Розничная сеть «Магнит»

Ссылка: https://www.magnit.ru

Розничная сеть «Дикси»

Ссылка: https://dixy.ru/

За более подробной информацией обращайтесь:

Блок по внешним коммуникациям ПАО «ВымпелКом» Анастасия Калинина

Телефон: +7 (495) 139 27 26;

Email: media@beeline.ru

ПАО «ВымпелКом»

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