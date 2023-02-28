ExxonMobil не сдала зачет налога

По иску Генпрокуратуры суд постановил взыскать с бывшего оператора «Сахалина-1» американской ExxonMobil около 15,5 млрд руб. задолженности по налогу на прибыль. По данным “Ъ”, Exxon воспользовалась возможностью уменьшить налог на $223 млн, тогда как Минфин разрешал только на $37 млн. Американская компания в условиях санкций весной прошлого года отстранилась от проекта, в результате он простаивал несколько месяцев. Возобновлена добыча была лишь осенью, когда власти передали управление проектом «Роснефти», которая сейчас считается основным претендентом на долю Exxon. При этом доначисленные 15 млрд руб. с Exxon могут вычесть из стоимости продажи ее доли в «Сахалине-1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthew Brown / AP Фото: Matthew Brown / AP

Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил претензии Генпрокуратуры к бывшему оператору «Сахалина-1» — Exxon Neftegas Limited (ENL) — о задолженности по налогам и пенях, сообщил суд. Генпрокуратура пытается взыскать с ENL задолженность в размере 15 млрд руб. с сентября, к январю она возросла до 15,5 млрд руб. с учетом пеней. Характер претензий Генпрокуратуры не раскрывался.

По данным “Ъ”, в соответствии с соглашением об урегулировании разногласий между правительством РФ, регионом и ENL от 2017 года по другому налоговому спору (см. “Ъ” от 13 сентября 2017 года), ENL получила право «при определенных обстоятельствах» получать финансовую выгоду в виде зачета суммы налога на прибыль, причитающейся государству. Эта выгода, по соглашению, составляла $223 млн. Но в 2021 году Минфин уведомил ENL о решении предоставить выгоду в размере не более $37,17 млн ежегодно, что было доведено и до ФНС. Однако Exxon в марте 2022 года предоставила налоговую декларацию, где сократила налог на прибыль на все $223 млн.

По мнению Генпрокуратуры, Exxon допустила нарушения порядка исчисления налога на прибыль, в результате чего бюджетам РФ и Сахалинской области был нанесен ущерб.

Так, суд 28 февраля взыскал в пользу бюджета РФ около 6 млрд руб., остальное — в пользу регионального бюджета. В секретариате курирующего Дальний Восток вице-премьера Юрия Трутнева перенаправили вопрос к секретариату вице-премьера по ТЭКу Александра Новака, где не ответили “Ъ”. В Exxon и Генпрокуратуре поступили так же.

В мае прошлого года добыча на «Сахалине-1» полностью прекратилась.

Проект остановился из-за того, что ExxonMobil вследствие западных санкций против РФ за военные действия на Украине ушла от управления своей структурой ENL (осуществляла функции оператора проекта, ExxonMobil в ней принадлежало 30%).

В 2021 году «Сахалин-1» производил 11,3 млн тонн нефти, около 2% от всей добычи в РФ. По данным “Ъ”, добыча нефти на проекте снизилась в 2022 году почти на 40%, до 6,9 млн тонн.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 27 февраля говорил Владимиру Путину во время личной встречи, что регион вынужден «выкручиваться из-за потери налоговых отчислений в размере 49 млрд руб., связанной с приостановкой работы проекта “Сахалин-1”».

Проект простаивал несколько месяцев, и лишь октябре Владимир Путин своим указом сменил оператора на структуру «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф», а также постановил перевести имущество консорциума «Сахалина-1» в российскую юрисдикцию. Еще в сентябре в обеспечение иска Генпрокуратуры приставы арестовали нефть на 15 млрд руб. в порту Де-Кастри, которая находилась в переполненных резервуарах из-за остановки отгрузок. Но после перехода управления имуществом консорциума к «Сахалинморнефтегаз-Шельфу» компания через суд добивалась снятия ареста и, вероятно, смогла это сделать. В результате в ноябре добыча стала восстанавливаться.

По указу после создания ООО «Сахалин-1» (14 октября 2022 года, по данным ЕГРЮЛ) иностранные акционеры за месяц должны были уведомить РФ о готовности продолжить в нем участие, иначе доля подлежит продаже правительством РФ. Из всех участников не стала продолжать работу только Exxon. Таким образом, в течение четырех месяцев с момента истечения срока подачи уведомлений об участии в проекте правительство должно продать долю Exxon российскому юрлицу. Исходя из указа продажа доли американской компании в «Сахлине-1» может состояться в течение двух недель.

Даррен Вудс, глава ExxonMobil, о выходе из «Сахалина-1», 28 октября 2022 года: «Мы не ожидаем никаких новых материальных затрат, связанных с выходом».

По данным “Ъ”, основным претендентом на долю Exxon выступает «Роснефть», которая за счет сделки сможет консолидировать 50% в проекте. Сейчас в составе акционеров «Сахалина-1» — структуры «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф» и «РН-Астра» (11,5% и 8,5%), японская Sodeco (30%), индийская ONGC (20%).

Согласно указу президента, доля иностранных инвесторов, в том числе ENL, которые откажутся от участия в проекте, будет оценена и продана российскому юридическому лицу в порядке, утвержденном правительством РФ, говорит юрист налоговой практики Vegas Lex Хати Абдурахманова. Вырученные средства будут зачислены покупателем на счет типа «С», открытый на имя иностранного инвестора. С этого счета могут быть списаны денежные средства, эквивалентные размеру ущерба, нанесенного проекту действиями иностранного инвестора и связанных с ними лиц, отмечает юрист. Она допускает, что сумма задолженности по налогам и пени ENL могут быть также взысканы за счет средств от продажи доли на счете «С».

Дмитрий Козлов, Наталья Скорлыгина, Николай Сергеев