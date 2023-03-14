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Коммерсантъ FM
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«Вкусно — и точка» полностью восстановила географию доставки

«Вкусно — и точка» возобновила доставку из всех ресторанов сети, откуда заказывать продукцию на дом можно было ранее. О завершении работы по восстановлению радиуса зон доставки компания сообщила в пресс-релизе (есть у «Ъ»).

Сервис доставки с текущего момента доступен на более чем 760 предприятиях в 149 городах присутствия. С момента перезапуска функции (в конце 2022 года) было оформлено 2,5 млн заказов. В компании полагают, что доля этого канала продаж будет расти.

«Доставка пользуется большой популярностью — месяц к месяцу мы видим устойчивый рост: как доли от общего количества заказов сети, так и среднего чека заказов с доставкой»,— указала вице-президент по маркетингу и доставке «Вкусно — и точка» Дарья Назаркина.

Наладить доставку немедленно после открытия сети, которая пришла на смену McDonald's, во «Вкусно — и точка» не сумели. Собеседники «Ъ» из отрасли предполагали, что проблемы могли возникнуть на стороне сервисов доставки (собственного сервиса у McDonald's не было). В Москве и Санкт-Петербурге первые заказы из «Вкусно — и точка» начали доставлять в декабре.

Подробнее о практическом вкусе импортозамещения — в материале «Ъ» «Точно он».

Григорий Лейба

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