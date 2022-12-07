«Вкусно — и точка» запустила доставку в Москве и Санкт-Петербурге

«Яндекс.Еда» и Delivery Club начали доставлять заказы из «Вкусно — и точка» в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве доставка возможна из 28 точек сети, в Санкт-Петербурге — из 27. До конца зимы планируется запустить доставку из всех заведений в этих городах, говорится в пресс-релизе сети (есть у «Ъ»).

Кроме того, «Вкусно — и точка» запустит доставку в Воронеже, Туле, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Уфе, Перми, Красноярске, Ижевске, Томске, Орле, Новокузнецке, Тольятти. В общей сложности доставка из сети доступна в 47 российских городах. В сервисе доступно более 150 продуктов основного меню «Вкусно — и точка». Сеть планирует со временем расширить меню доставки.

McDonald's в мае объявил об уходе с российского рынка. Активы компании купил предприниматель Александр Говор, управлявший 25 ресторанами McDonald's в Сибири по франшизе. Сеть в РФ была переименована во «Вкусно — и точка». С декабря под этим брендом также работают рестораны McDonald's на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

Лаура Кеффер