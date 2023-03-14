«Авито Недвижимость»: цены на аренду комнат посуточно в России в среднем выросли на 14%

За последний год цена на аренду комнат посуточно в России в среднем выросла на 14%. Спрос на такую аренду за год вырос на 17%. Об этом сообщила пресс-служба «Авито Недвижимость» со ссылкой на собственное исследование.

В среднем в феврале стоимость аренды комнаты составляет 800 руб. в сутки, что на 14% больше показателя февраля 2022 года. Самая дорогая посуточная аренда в Кабардино-Балкарии (3,4 тыс. руб. в сутки) и Карачаево-Черкесии (3 тыс. руб.). Дешевле всего снять комнату в Тульской области: там она стоит 280 руб. в сутки. Больше всего цены на посуточный съем комнат выросли во Владимирской области (в 2,9 раза) и Республике Алтай (в 1,5 раза).

Чаще всего краткосрочной арендой комнат интересовались в Калмыкии: там спрос вырос в 12 раз. В регионы-лидеры также вошли Республика Алтай (в 5,5 раза), Кабардино-Балкария (в 4,7 раза), Мордовия (в 4,6 раза) и Адыгея (в 4,1 раза). Больше всего спрос на аренду посуточно упал в Крыму: там показатель сократился на 48%.

Предложение по суточной аренде комнат выросло на 21% в годовом выражении. Больше всего подобных объектов в Москве (39%) и Краснодарском крае (23%). Значительнее всего количество комнат, доступных для аренды, выросло в Калмыкии (в 5 раз), Сахе (в 4,3 раза) и Еврейской автономной области (в 3 раза). В лидерах по сокращению предложения — Оренбургская (–39%), Орловская (–22%) и Магаданская (–20%) области.