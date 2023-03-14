Экс-министр здравоохранения Республики Алтай приговорен к 3,6 годам колонии за взятку в крупном размере

Горно-Алтайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Республики Алтай и экс-директора Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Павла Решетова. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере. Фигуранту суд назначил лишение свободы до 3,6 лет, а также штраф в размере 1,2 млн руб.

В ходе следствия установлено, в декабре 2010 года Павел Решетов, работая в то время директором республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, лично получил от учредителя ООО «Данарт» взятку 400 тыс. руб. За это он должен был предоставить компании – поставщику медоборудования преимущества при заключении госконтракта на покупку медорганизацией двух комплексов для реабилитации пациентов с двигательной патологией.

Свою вину в совершении фигурант дела признал полностью.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова