Законопроект о регистрируемых партнерствах внесен в Верховную раду

В Верховную раду Украины 13 марта внесен законопроект о регистрируемых партнерствах. Документ предполагает предоставление статуса близких родственников, в том числе однополым партнерам, без вступления в брак.

Из текста законопроекта следует, что регистрируемым партнерством считается зарегистрированный на добровольной основе семейный союз двух людей, достигших совершеннолетия, одного или разного пола. Регистрируемое партнерство не является браком, отмечается в документе. После государственной регистрации партнеры приобретают статус близких родственников, «члена семьи первой степени родства» относительно друг друга, независимо от того, проживают ли они вместе.

Законопроектом также предусмотрены положения для социальной защиты партнеров, в частности в случае пропажи без вести или смерти одного из партнеров. В пояснительных материалах отмечается, что в настоящее время понятие регистрируемого партнерства в украинском законодательстве отсутствует.

В 2022 году электронная петиция о легализации однополых браков на Украине набрала более 28 тыс. голосов и была передана на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому. Глава государства отметил, что в соответствии с Конституцией брак заключается между мужчиной и женщиной, а «во время войны ее не меняют». При этом он сообщил, что правительство имеет наработки относительно регистрируемых партнерств.