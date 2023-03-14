Александр Розенбаум перенес концерт в Братске из-за недомогания на гастролях в Красноярске

Российский музыкант Александр Розенбаум сообщил на своем официальном сайте, что концерт, который должен состояться в Братске 15 марта перенесен. Новую дату артист не сообщил. Накануне в социальных сетях стало известно, что музыканту стало плохо после концерта в Красноярске 13 марта. Он обратился в медучреждение за помощью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Все в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье», - прокомментировал Александр Розенбаум.

18 марта артист должен выступить в Ангарске, затем в Иркутске и Улан-Удэ.

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Лолита Белова