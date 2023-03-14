Индекс промпроизводства в автопроме Петербурга снизился на 90% за 2022 год

Индекс промышленного производства в автопроме Санкт-Петербурга по итогам 2022 года снизился на 90%. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Александр Беглов.

С его слов, перезапуск автокластера является приоритетной федеральной задачей. Господин Беглов признал, что остановка автозаводов в городе оказалось «чувствительной для бюджета», поскольку их общие налоговые отчисления достигали 5-6 млрд руб. в год.

«Задача перезапустить автопром определена в качестве приоритетной на федеральном уровне. Потребуется кооперация внутри России, сотрудничество с дружественными странами»,— отметил губернатор.

Александр Беглов выразил надежду, что в течение года петербургский автопром станет более «локализованным и независимым». Преимуществом Петербурга в этом направлении он назвал «готовый и добротный фундамент».

В конце февраля «Ъ-СПб» писал, что бывший завод Ford под Петербургом арендовал производитель мебели «Слотекс».

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