Губернатор Кузбасса обязал министров вести аккаунты в соцсетях

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил министрам стать более открытыми в социальных сетях. Центр управления регионов (ЦУР) отмечает, что не у всех руководителей министерств и ведомств есть официальные аккаунты в социальных сетях, а у некоторых закрыта возможность комментирования. Членам правительства предстоит исправить ситуацию до конца недели, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Министры должны быть в постоянном диалоге с жителями региона, это повышает ответственность за проделанную работу. Поэтому необходимо оперативно завершить формирование каналов обратной связи. Все министры, у которых еще нет аккаунтов в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», нет телеграм-каналов, должны их создать», – отметил Сергей Цивилев.

В мае прошлого года врио губернатора Томской области Владимир Мазур поручил главам муниципалитетов открыть аккаунты в соцсетях.

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Лолита Белова