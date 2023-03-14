На развитие аэропорта Барнаула будет направлено 1,7 млрд рублей в 2023 году

Инвестиции в развитие аэропорта Барнаула в Алтайском крае в 2023 году составят 1,7 млрд руб., сообщил губернатор Виктор Томенко. В прошлом году «бюджет развития аэропорта был на уровне 140 млн руб.».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Богданов, Коммерсантъ Фото: Олег Богданов, Коммерсантъ

Губернатор отметил, что открыть новое здание аэровокзального комплекса планируется в 2026 году. Его пропускная способность составит 600 пассажиров в час, годовой пассажирооборот до 1,2 млн человек. «В рамках проекта мы реконструируем привокзальную площадь, оборудуем парковки и изменении схему движения транспорта»,– сказал губернатор.

По его данным, в этом году аэропорт рассчитывает превысить показатель пассажиропотока 2022 года, сообщил Виктор Томенко. Он отметил, что в прошлом году аэропорт обслужил 627 575 пассажиров, что на 20,5% больше по сравнению с 2021 годом. Это стало рекордным показателем за историю работы аэропорта.

«По плану на этот год — увеличение количества рейсов по самым популярным направлениям, например, в Москву и в Санкт-Петербург. Туда и самолеты должны летать с большей вместимостью. Продолжится субсидирование рейсов в Новосибирск, в Екатеринбург, Казань, Омск, Тюмень и Сургут», - рассказал губернатор.

В июне 2022 года стало известно, что холдинг «Новапорт» закрыл сделку по покупке за 800 млн рублей акций аэропорта Барнаула. В результате правительство края уменьшило свое участие в авиапредприятии с 52% до 25% плюс 1 акция, а «Новапорт холдинг» — увеличил с 48% до 75% минус 1 акция.

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Оксана Павлова