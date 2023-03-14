Александр Розенбаум доставлен в больницу Красноярска

Музыкант Александр Розенбаум находится в Красноярской межрайонной больнице, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Его госпитализацию телеканалу «Звезда» также подтвердили в медучреждении. Комментировать состояние господина Розенбаума в больнице отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Розенбаум

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Александр Розенбаум

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

О госпитализации 71-летнего артиста ранее сообщил Telegram-канал «112». По данным медиапроекта, господин Розенбаум обратился в больницу с жалобами на боли в ноге. В ходе обследования был обнаружен тромб. Врачи провели экстренную операцию. В ближайшее время музыкант останется под наблюдением врачей. Накануне, 13 марта, Александр Розенбаум выступил в Красноярске с сольным концертом.