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Мэр Ярославля продолжит публиковать свои доходы

Мэр Ярославля Артем Молчанов продолжит публиковать свои декларации о доходах. Об этом градоначальник заявил в ходе публичной дискуссии в телеграм-канале «ЯрПолитика2.0».

Артем Молчанов

Артем Молчанов

Фото: Алла Чижова

Артем Молчанов

Фото: Алла Чижова

Известные ярославские политики обсудили отказ от публикации деклараций и возможность добровольного сохранения публичного декларирования доходов. Свою позицию высказал и мэр Ярославля.

«Имеющийся ресурс позволяет публиковать декларации о доходах. Даже тем, для кого это станет не обязательным. Я всегда, будучи на службе, публиковал информацию о своих доходах и имуществе (еще супруги и несовершеннолетнего сына). Не вижу в этом ничего плохого. Все открыто. Буду и дальше публиковать эту информацию»,— заявил Артем Молчанов.

Андрей Иванов

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