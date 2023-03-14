Мэр Ярославля продолжит публиковать свои доходы

Мэр Ярославля Артем Молчанов продолжит публиковать свои декларации о доходах. Об этом градоначальник заявил в ходе публичной дискуссии в телеграм-канале «ЯрПолитика2.0».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Молчанов

Фото: Алла Чижова Артем Молчанов

Фото: Алла Чижова

Известные ярославские политики обсудили отказ от публикации деклараций и возможность добровольного сохранения публичного декларирования доходов. Свою позицию высказал и мэр Ярославля.

«Имеющийся ресурс позволяет публиковать декларации о доходах. Даже тем, для кого это станет не обязательным. Я всегда, будучи на службе, публиковал информацию о своих доходах и имуществе (еще супруги и несовершеннолетнего сына). Не вижу в этом ничего плохого. Все открыто. Буду и дальше публиковать эту информацию»,— заявил Артем Молчанов.

Андрей Иванов