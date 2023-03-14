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Коммерсантъ FM
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ЕС утвердил продление санкций против России

В «Официальном журнале Евросоюза» опубликовано постановление Совета ЕС о продлении санкций против России еще на полгода. Из списка исключены умершие депутат Госдумы Николай Петрунин, главред «Комсомольской правды» Николай Сунгоркин и заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В опубликованном документе ЕС говорится, что решение о санкциях против российских физических и юридических лиц следует продлить еще на шесть месяцев «ввиду продолжающихся действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и угрожающих им».

Решение о продлении санкций Совет ЕС принял накануне, 13 марта. Действие ограничительных мер, согласно решению, продлевается до 15 сентября 2023 года. Меры распространяются на 1473 физических и 205 юридических лиц. Попавшим под санкции запрещен въезд в страны ЕС, их активы, в том числе банковские счета, попадают под блокировку.

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