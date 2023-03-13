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Коммерсантъ FM
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Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за Украины на полгода

Евросоюз (ЕС) вновь продлил действие ограничительных мер в отношении граждан и организаций из России, ответственных «за подрыв и нарушение территориальной целостности Украины». Действие санкций продлевается до 15 сентября 2023 года, следует из сообщения на сайте Совета Европы.

Введенные ограничения затрагивают 1473 физических и 205 юридических лиц. Санкции включают в себя заморозку активов, включая банковские счета. Также попавшим в санкционные списки запрещается въезд в страны ЕС.

Индивидуальные санкции Евросоюза в отношении причастных к «нарушению территориальной целостности Украины» впервые были введены в 2014 году, после присоединения к России Крыма. Санкции против РФ расширились после начала военной операции на Украине. Евросоюз ввел десять пакетов санкций, последний из которых был обнародован 25 февраля.

Лусине Баласян

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