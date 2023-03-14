Проект элеваторного комплекса в Новосибирской области подорожал до 8 млрд рублей

Стоимость строительства элеваторного комплекса в Купинском районе Новосибирской области составляет в настоящее время 8 млрд руб., сообщил сегодня в заксобрании на заседании аграрного комитета заместитель министра сельского хозяйства региона - начальник управления развития сельских территорий и инвестиций Андрей Шинделов. «К сожалению, стоимость этого инвестпроекта увеличилась за последние годы с 2,3 млрд руб почти что до 8 млрд руб. Потому что некоторые составляющие не могли быть импортозамещающими, поэтому такое возрастание», - сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект в 2019 году заявила компания «Трнасхимэкспорт». Как сообщали в минсельхозе области в 2020 году, инвестор приступил к строительству первого этапа проекта. Тогда сообщалось об инвестициях в размере 1 млрд руб.

Компания рассчитывала в 2023 году модернизировать элеватор на 45 тыс. т и построить новые емкости на 120 тыс. т зерновых. В целом проект предполагал создание в регионе крупного зерноперерабатывающего комплекса с элеваторами для единовременного хранения 165 тыс. т зерна и маслоэкстракционным заводом мощностью 500 т в сутки.

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Дарья Решетникова, Оксана Павлова