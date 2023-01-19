УГМУ намерен закрыть дефицит медработников в Свердловской области до 2030 года

Уральский государственный медицинский университет планирует до 2030 года закрыть дефицит медработников в больницах Свердловской области, используя систему целевого обучения. Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе УГМУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Основная нехватка специалистов приходится на первичное поликлиническое звено — около 900 человек. Значительно недостает участковых терапевтов — около 650 человек, участковых педиатров — 140 человек, врачей СМП — порядка 16, психиатров — 40, хирургов — 30»,— уточнили в УГМУ.

По данным пресс-службы, 50% студентов в университете — целевики Министерства здравоохранения Свердловской области. «В ближайшие три года, с 2023 по 2025, мы выпустим 880 врачей-целевиков для регионального Минздрава, в последующие три года, с 2026 по 2028, — еще 1 690»,— пояснили в УГМУ.

Ранее Минздрав Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева разработал программу по обеспечению медорганизаций квалифицированными кадрами, которая позволит увеличить количество молодых специалистов в больницах и ежегодно привлекать более 100 медиков в отдаленные территории региона.

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Катерина Якушева