Глава ВОЗ уверен, что о завершении пандемии будет объявлено в 2023 году

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что его организация уже в этом году сможет объявить о завершении пандемии COVID-19. По его мнению, сейчас мир находится в лучшем положении, «чем когда-либо во время пандемии». Впервые еженедельное число зарегистрированных смертей ниже, чем в том момент, когда ВОЗ впервые использовала слово «пандемия» в отношении распространения SARS-CoV-2.

«Я уверен, что в какой-то момент в этому году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия»,— сказал господин Гебрейесус на церемонии вручения ему медали Томаса Фрэнсиса-младшего за вклад в здравоохранение. Речь главы ВОЗ приведена на сайте организации.

Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что 11 марта исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ объявил вспышку коронавируса пандемией, что привлекло большое внимание СМИ. Однако, по его мнению, гораздо важнее было объявление организацией распространения COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Это произошло 30 января 2020 года.

О ситуации с коронавирусом в РФ спустя три года после объявления пандемии — в материале «Ъ» «Коронавирус ушел от иммунного ответа».

Леонид Уварчев