Комбат списал ДТП на батяню

К штрафу приговорил Басманный райсуд Москвы командира 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УВД по Центральному округу столицы 41-летнего Алексея Шевцова, признав его виновным в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он распорядился указать в качестве виновника ДТП не знакомого оперативника, а его отца, однако избежать таким образом уголовного преследования полицейскому не удалось: его осудили на пятилетний срок.

Находившийся под подпиской о невыезде Алексей Шевцов приехал на оглашение приговора вместе с сыном, который решил поддержать отца. Тем временем председательствующая Елена Ленская, огласив вводную и резолютивную части приговора, сообщила, что Алексей Шевцов признается ею виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), но приговаривается даже не к условному сроку, а к штрафу в 60 тыс. руб. Его осужденный должен будет уплатить после вступления приговора в силу.

По данным следствия, ДТП, ставшее причиной уголовного разбирательства, произошло на улице Покровка поздним вечером 28 декабря 2019 года. Тогда оперуполномоченный угрозыска ОМВД по Басманному району младший лейтенант полиции Максим Сафронов на своем Mitsubishi Pajero сбил на нерегулируемом переходе мужчину, который в результате получил тяжелые травмы.

На место происшествия приехал экипаж ДПС, в составе которого, как было установлено судом, находился и Алексей Шевцов. Этим решил воспользоваться оперуполномоченный Сафронов. Он договорился с командиром батальона, чтобы тот дал указание подчиненному оформить ДТП не на него, а на своего отца, который якобы находился за рулем внедорожника, чтобы как сотрудник полиции не получить более строгое наказание.

Протокол был оформлен, как просил лейтенант, но следствие, разобравшись, выяснило, что Mitsubishi Pajero все-таки управлял Сафронов-младший. Ему и вменили нарушение ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью и с оставлением места происшествия (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Приговором Басманного суда офицер был осужден на пятилетний срок, а инспектор, оформивший ДТП на другого человека, сел на три года.

Как и его коллеги, комбат Шевцов отказывался признавать вину, утверждая, что 28 декабря лишь инспектировал работу подчиненных и не мог никому давать указания. При этом утверждал, что за рулем Mitsubishi Pajero действительно был отец лейтенанта Сафронова, сбежавший потом с места происшествия. А за рулем отец офицера оказался потому, что Максим Сафронов якобы забыл свои права дома и не мог управлять транспортным средством.

Оценив эти показания, суд согласился с мнением прокурора, просившего осудить фигуранта. Выйдя из зала, господин Шевцов заявил “Ъ”, что не согласен даже со штрафом. «Никаких указаний подчиненному я не давал, а это дело на меня просто повесили,— сказал он.— Буду обжаловать приговор».

Алексей Соковнин