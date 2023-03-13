Россиянин Алексей Сарана победил на чемпионате Европы по шахматам

Российский гроссмейстер Алексей Сарана стал победителем чемпионата Европы по шахматам. Он набрал 8,5 очка в 11 турах. Чемпионат проходил в Сербии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сарана

Фото: Anna Shtourman / FIDE Алексей Сарана

Фото: Anna Shtourman / FIDE

Второе и третье места заняли Кирилл Шевченко (Румыния) и Даниэль Дарда (Бельгия). Они тоже набрали 8,5 очка, но уступили по дополнительным показателям.

Международная федерация шахмат допускает россиян до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за ввода войск РФ на Украину в феврале 2022 года.

Леонид Уварчев