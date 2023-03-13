Александр Ефанов доехал до администрации президента

Управление Президента Российской Федерации по противодействию коррупции проверит факт укрытия председателем Шестого кассационного суда Александром Ефановым имущества от декларирования. Соответствующее обращение в подразделение администрации президента направил депутат Александр Хинштейн. Председатель суда не указал в декларации внедорожник Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб. Ранее к Александру Ефанову уже возникали вопросы, связанные с судейской этикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ефанов ни разу публично не проком­ментировал информацию о его дорогостоящем имуществе

Фото: 6kas.sudrf.ru Александр Ефанов ни разу публично не проком­ментировал информацию о его дорогостоящем имуществе

Фото: 6kas.sudrf.ru

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил в Управление Президента РФ по противодействию коррупции обращение по факту укрытия председателем Шестого кассационного суда Александром Ефановым от декларирования автомобиля Toyota Sequoia. Парламентарий утверждает, что информация об автомобиле стоимостью 10 млн руб., находящемся в аренде у председателя суда, не отражена в декларации о доходах Александра Ефанова за 2020–2021 годы.

Toyota Sequoia принадлежит структуре ГК «Тон-Авто» Александра Курылина, бывшего главы Жигулевска. Как ранее Александр Курылин рассказал «Ъ», компания сдала транспорт в аренду Александру Ефанову как частному лицу. По данным Александра Хинштейна, председатель кассационного суда в ходе проверки после обращений депутата в Высшую квалификационную коллегию судей и Генпрокуратуру «был вынужден подтвердить фактическое владение внедорожником» и заявил, что между ним и компанией есть бессрочный договор аренды. «Он был заключен еще в декабре 2019 г. и действует по сей день. То же показал и Курылин»,— написал парламентарий в своем Telegram-канале.

В декларации о доходах Александра Ефанова за 2019 год в графе «Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании» указаны только «летний дом» площадью 78 кв. м и кладовая площадью 1,7 кв.м. Из собственной недвижимости председатель суда задекларировал квартиру площадью 157 кв. м, две кладовых и два машиноместа. За год Александр Ефанов заработал 9,1 млн руб.

Судя по декларациям о доходах за 2020 и 2021 годы, у Александра Ефанова также не было автомобиля в пользовании или собственности. Список собственной недвижимости за эти годы не изменился. Годовой доход снизился до 8,6 млн руб.

• В январе текущего года Дмитрий Азаров присвоил Александру Ефанову звание почетного гражданина Самарской области. Как уточнили в правительстве региона, Александру Ефанову награда была присвоена «за заслуги в укреплении законности, значительный вклад в повышение уровня доступности отправления правосудия, защиту прав и законных интересов граждан». Перед этим депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил Дмитрию Азарову телеграмму и попросил губернатора отложить присвоение звания почетного гражданина Самарской области Александру Ефанову до окончания проверок в отношении него.

«Он (Александр Ефанов. — «Ъ») обязан был указывать Toyota, поскольку де-факто владеет ей и использует в личных целях. Кроме того, договор аренды — это обязательство имущественного характера, которые судьи также должны декларировать. Подписав протокол объяснения, Ефанов подписал тем самым себе приговор, поскольку официально признал, что скрывал дорогостоящую иномарку от декларирования»,— отметил Александр Хинштейн. Депутат также подчеркнул, что за автомобилем председателя суда числится 33 нарушения ПДД, которые в основном связаны с превышением скорости.

В прошлом году стало известно о других крупных активах председателя Шестого кассационного суд Александра Ефанова. В частности, выяснилось, что судья купил у ООО «Эра» земельный участок площадью почти 4995 кв. м на острове Поджабный в Самаре за 860 тыс. руб. Сейчас участок, по данным Александра Хинштейна, «активно осваивается». Совладельцем «Эры» в прошлом был сын председателя суда Иван Ефанов, руководитель департамента цифровизации администрации губернатора. Кроме того, парламентарий сообщал, что в 2021 году жена Александра Ефанова Ольга Ефанова, находящаяся на пенсии, приобрела Lexus LS600 стоимостью более 22 млн руб., что составляет 80% от трехлетнего дохода семьи Ефановых. В кассационном суде информацию об имуществе Александра Ефанова не ­комментируют.

Как пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, председатель суда действительно должен был задекларировать арендованный автомобиль: «На судей, в том числе заместителей председателя и самого председателя суда распространяются требования, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ „О противодействии коррупции“. Антикоррупционным законодательством устанавливается обязанность декларировать все доходы, расходы, в том числе обязательства имущественного характера. Соответственно, председатель суда обязан декларировать арендованное ­имущество».

Евгений Чернов