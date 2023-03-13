«Не надо заниматься спасением утопающих»

В прошлом году власти Воронежа впервые за почти десять лет решились на прямое финансирование поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Субсидии компенсировали часть затрат бизнеса на покупку оборудования либо взносов на лизинг. Всего на эти цели город выделил почти 38 млн руб., а в этом году планирует предоставить чуть более 39 млн. Депутаты гордумы недавно обсудили результаты такой господдержки и указали на приоритеты для работы в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежский депутат Андрей Соболев намерен добиваться большей поддержки для бизнеса

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежский депутат Андрей Соболев намерен добиваться большей поддержки для бизнеса

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О поддержке МСП со стороны мэрии Воронежа в конце минувшей недели перед комиссией гордумы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям отчитался глава городского управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Алексей Рыженин. Прямые субсидии власти выдавали по муниципальной программе. Председатель комиссии гордумы Андрей Соболев рассказал, что программа эта не работала с 2015 года, так как фактически средств не было. «Бизнес получал меры господдержки в рамках общих мероприятий после начала спецоперации, но мы дополнительно впервые насытили и нашу программу конкретным финансированием. Поддержка — наиболее злободневный вопрос, потому что малый и средний бизнес формирует порядка 70% доходной части Воронежа»,— напомнил господин Соболев.

По словам Алексея Рыженина, всего в 2022 году по программе было выделено 67,5 млн руб. Из них непосредственно на развитие и поддержку МСП пришлось 37,6 млн. Эти средства компенсировали бизнесу покупку оборудования (35% от затрат) и лизинговые платежи (80% на первый взнос). Еще 28,9 млн пошли на обеспечение договоров на размещения киосков и ярмарок, а 900 тыс.— на демонтаж киосков.

По условиям программы, все получатели финансовой поддержки города должны быть зарегистрированы в Воронеже, работать в регионе и платить зарплату не ниже прожиточного минимума в течение трех месяцев до даты подачи заявления. Они не должны находиться в процедурах ликвидации или банкротства и иметь «нарушения перед бюджетом».

О возможности субсидирования бизнес информировали через сайт мэрии, муниципальную газету «Берег» и предпринимательские объединения.

В итоге от МСП поступило 48 заявок, одобрены были 27 — по одной от ИП и самозанятой, остальные от ООО. Часть заявок была отклонена из-за неправильного оформления документов. Кроме того, некоторые предприниматели уже получили субсидии на покупку оборудования от областных или федеральных властей. А воспользоваться можно только одним видом помощи: на одни и те же станки нельзя получать разные субсидии, подчеркнул Алексей Рыженин. Субсидии получили 12 микро-, десять малых и четыре средних предприятия. Они занимаются производством пищевой продукции, бытовой химии, тканей, упаковки, различного оборудования, материалов и инструментов, а также перевозками, химчисткой и присмотром за детьми. В результате бизнес создал 53 рабочих места. По словам Алексея Рыженина, это на 39,47% больше плана.

Среди получателей оказались известные инвесторы — открывший под Воронежем в 2022 году завод нефтегазового оборудования за 750 млн руб. «РГМ-нефть-газ-сервис», планирующий расшириться в Павловском районе за 220 млн руб. кукурузокалибровочный завод «Золотой початок», контролирующийся бизнесменом Эдуардом Красновым Воронежский завод минерального порошка, одна из компаний ГК «Русский аппетит» депутата облдумы Андрея Прытыкина. Девять предприятий добились максимальных 2 млн руб., еще три — более 1,9 млн, три — более 1,6 млн. Наибольшую господдержку от города получила ГК «Экохлеб», двум структурам которой предоставили 3,9 млн.

Андрей Соболев посетовал на небольшое количество заявок. Господин Рыженин пояснил, что власти прием не ограничивали, но после того, как все средства были исчерпаны, чиновники честно предупреждали, что помощи уже не получить: «Поэтому кто-то и не подавал». Такой подход, однако, депутатов не устроил. Господин Соболев напомнил, что гордума несколько раз в год корректирует бюджет:

«Если у вас закончились лимиты, выходите с обращением, мы можем рассмотреть увеличение финансирования. Мы должны понимать востребованность поддержки, нам надо знать, сколько еще предприятий нуждаются».

Депутат Константин Ашифин заявил о недостаточности предоставленной информации и предложил сделать более качественную аналитику. По его словам, надо посмотреть, сколько за год было создано рабочих мест и сколько потеряно, сколько продукции получатели субсидий произвели «в денежном выражении», проследить динамику налоговых сборов. Коллеги поддержали господина Ашифина, а также попросили Алексея Рыженина поделиться мнением о том, что в реализации программы не получилось. Чиновник признался, что к такому не готовился. «Нельзя говорить, что отсутствие средств раньше мешало, но оно и не помогало»,— добавил он.

Замглавы регионального департамента предпринимательства и торговли Владимир Алферов заявил, что в первый год поддержки город выбрал «наиболее простое направление с точки зрения администрирования», хотя заявительный характер — «не совсем то». Он предложил воспользоваться опытом областных властей и перейти на конкурсную основу. «Мы собираем заявки, определяем критерии отбора развития предприятия — выручка, динамика налогов, создание рабочих мест и другие — и по ним уже ранжируем по балльной системе и заключаем соглашения. Если финансирование закончилось, но появились дополнительные средства, то новых заявок не нужно: у нас уже есть список»,— пояснил господин Алферов.

По мнению чиновника, «как бы это цинично ни звучало», надо помогать бизнесу с потенциалом развития, а не заниматься спасением утопающих. «Целесообразнее дать средства предприятиям, которые при поддержке получат дополнительный рывок в своей деятельности»,— рассказал он и заявил о готовности дискутировать по этому вопросу. Но возражений не последовало.

В 2023 году мэрия планирует направить на субсидии 39,1 млн руб. По словам Алексея Рыженина, власти ожидают появления не менее 40 рабочих мест: «На каждый 1 млн субсидии одно место». При этом после совещаний с бизнесом город увеличит максимальный объем поддержки до 3 млн руб. «Но тогда сокращается число получателей субсидий»,— добавил чиновник.

Глава контрольно-счетной палаты Воронежа Елена Литвинчук отметила, что для города-миллионника «и 40, и 60 млн» недостаточно на поддержку бизнеса. Впрочем, предприятия рады любой помощи. По мнению представителя «Экохлеба», субсидии на оборудование дают пролонгированный эффект: «Мы получили средства, понимаем, что мы не одни, поэтому заложили на 2023 год серьезные инвестиции на покупку современного оборудования. Поддержка лежит в основе принимаемых решений на дальнейшие периоды».

Андрей Соболев предложил подумать, как еще можно финансово помочь — например, компенсировать затраты на участие в выставках и ярмарках или на экспорт. Он также призвал поторопиться с началом приема заявок. В прошлом году депутаты опасались, что все лимиты не будут выбраны из-за позднего старта. Алексей Рыженин заверил, что прием начнется во втором квартале: «А это с 1 апреля». «Второй квартал — это может быть и 30 июня»,— отметил Андрей Соболев.

Но первый блин в поддержке бизнеса оказался «не комом», заключил он.

Александр Прытков