Бывший член совета директоров «Детского мира» Дмитрий Кленов вышел из капитала компании

Управляющий партнер Altus Capital и бывший член совета директоров «Детского мира» Дмитрий Кленов продал все принадлежащие ему акции компании (10%). Как сообщается на сайте компании, акции были куплены «неназванной третьей стороной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кленов

Фото: UFG Wealth Management Дмитрий Кленов

Фото: UFG Wealth Management

«Детский мир» — крупнейший продавец детских товаров в России. Основные акционеры помимо Дмитрия Кленова — структура экс-главы «Полюса» Павла Грачева и Михаила Стискина.

Из сообщения компании следует, что Дмитрий Кленов заключил обязывающее соглашение с неназванным покупателем в октябре 2022 года. Сделка завершилась 10 марта текущего года после получения необходимых согласований. Сумма не указывается.

«В результате сделки господин Кленов больше не имеет прямого или косвенного участия в ПАО ''Детский мир'', что соответствует его ранее заявленным намерениям свернуть инвестиции в российский бизнес»,— говорится в сообщении.

Дмитрий Кленов вышел из совета директоров компании 15 октября 2022 года. В декабре 2022 года акционеры «Детского мира» одобрили поэтапное преобразование компании в частный бизнес. У тех, кто был против или воздержался от голосования во время принятия решения, компания может выкупить акции по 71,5 руб. за штуку.

Лусине Баласян