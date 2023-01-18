В столичном метрополитене меняют часовых

Охрана объектов столичного метрополитена будет возложена на ведомственную охрану правительства Москвы. В опубликованном проекте постановления правительства РФ говорится, что новая структура займется караулами и организацией пропускного режима, ее сотрудников можно вооружить пистолетами, гладкоствольными ружьями и иным «боевым ручным стрелковым оружием». В декабре 2022 года в федеральное законодательство внесли поправки, разрешающие Москве, единственной среди остальных российских регионов, создавать такие охранные структуры. Вероятно, на станциях подземки по-прежнему будет дежурить полиция, а служба заменит ведомственную охрану Минтранса, сейчас патрулирующую 43 технических объекта метрополитена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столичную полицию в метро усилят московской охраной, униформу которой еще только предстоит разработать

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Столичную полицию в метро усилят московской охраной, униформу которой еще только предстоит разработать

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект правительственного постановления, утверждающего положение о ведомственной охране правительства Москвы, опубликован на regulation.gov.ru. В документе говорится, что структура создается для охраны столичного метрополитена «от противоправных посягательств», а также организации пропускного режима, пресечения преступлений и административных правонарушений. Управлять структурой будет АНО «Ведомственная охрана правительства Москвы», подчиняющаяся городскому правительству. Штатную численность и порядок работы структуры, включая форменную одежду, определят столичные власти. Перечень охраняемых объектов в мэрии должны согласовать с Росгвардией. На постах и караулах бойцы охраны должны нести службу «из расчета 6,5 единицы на круглосуточный пост», говорится в документе.

В документе говорится, что сотрудники структуры могут получать «во временное пользование отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия и патроны к нему», предусмотренные законодательством. Перечень утвержден постановлением правительства РФ №1436: речь о пистолетах (ИЖ-71, МР-71, ПКСК, МР-471, ПСТ «Капрал»), револьвере РСЛ-1 и гладкоствольных ружьях (калибров 12/70, 12/76, 16/70, 16/76, 20/70, 20/76, 410/76). Впрочем, в опубликованном проекте постановления говорится, что наряду с этим правительство Москвы по согласованию с Росгвардией может получать «иные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему». Этот перечень, впрочем, не приводится.

Законодательная возможность создавать подобные структуры была дана Москве в декабре 2022 года. Тогда Госдума приняла поправки к ст. 5 федерального закона «О вневедомственной охране». До этого создавать свои структуры ведомственной охраны могли лишь федеральные министерства, перечень которых определялся правительством РФ, и отдельные госкорпорации, например «Ростех», «Росатом» и «Роскосмос». Поправки разрешили столичной мэрии создавать свою ведомственную охрану для охраны объектов городского метрополитена и «иных объектов транспортной инфраструктуры, технологически связанных» с подземкой. Примечательно, что первоначально в Госдуме речь шла о пакете поправок к закону «Об оружии», а норма о новой структуре правительства Москвы появилась в нем лишь ко второму чтению. Соавтор поправок депутат Александр Хинштейн сказал “Ъ”, что «охрану метрополитена по факту осуществляют городские власти, это их предприятие — логично, чтобы у них было такое право по закону».

Вероятно, первым делом создаваемой структуре правительства Москвы отойдут объекты метрополитена, которые еще фактически с советских времен находятся в ведении ведомственной охраны Минтранса. В 2021 году во ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса РФ» числилось 16 тыс. охранников, которые обеспечивали безопасность на 1,1 тыс. транспортных объектов по стране. В приказе Минтранса №222 от 3 августа 2016 года упомянуты 43 объекта столичного метрополитена (в основном здания инженерных служб, электростанции, административные здания и технические объекты), где безопасность обеспечивают ведомственные охранники. Господин Хинштейн, комментируя логичность передачи Москве охранных функций подземки, заметил “Ъ”, что «ведомственная охрана Минтранса занимается совершенно другим».

В столичном метрополитене и городском департаменте транспорта не смогли оперативно прокомментировать причины передачи охранных функций городской структуре.

Впрочем, проект постановления правительства РФ дает столичным властям возможность использовать новых охранников и за пределами подземки. Так, по решению столичного градоначальника их могут привлекать к мероприятиям по территориальной обороне, защите населения от ЧС и «реализации иных полномочий высшего должностного лица города Москвы, направленных на обеспечение общественной безопасности и правопорядка в период нарастания угроз». Отметим, что станции подземки патрулируют сотрудники УВД на Московском метрополитене столичного ГУ МВД России. Об их замене на новых охранников в проекте правительства ничего не говорилось. Контролировать ведомственную охрану правительства Москвы на федеральном уровне будет Росгвардия, говорится в документе.

Александр Воронов