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Коммерсантъ FM
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Росавиация: транзитные полеты над Россией в 2022 году сократились на 59%

В 2022 году через воздушное пространство РФ выполнено 79 652 транзитных полета, что меньше на 59% по сравнению с 2021 годом, следует из доклада об итогах работы Росавиации в 2022 году. По данным ведомства, 2021 году было выполнено 183 692 транзитных полетов, что было больше на 19,83% по сравнению с 2020 годом.

Глава Росавиации Александр Нерадько

Глава Росавиации Александр Нерадько

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глава Росавиации Александр Нерадько

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В 2022 году иностранным компаниям было выдано 513 разрешений на транзит, за 2021 год — 500 разрешений на транзитные регулярные полеты.

За 2022 год в воздушном пространстве РФ обслужено 1,4 млн полетов воздушных судов, что меньше на 13,29 % по сравнению с 2021 годом. За 2021 год обслужено 1 631 719 полетов.

Итоговое заседание коллегии Росавиации состоялось 10 марта, на нем глава ведомства Александр Нерадько рассказал о работе отечественной гражданской авиации в условиях беспрецедентных санкций в течение всего 2022 года.

В конце февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации сообщал, что иностранные авиакомпании увеличили объем транзитных полетов через российское воздушное пространство на 8% с января 2023 года.

Мария Федотова

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