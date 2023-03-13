Дело о взятке директора школы в Горячем Ключе передали в отдел по особо важным делам СКР

Руководитель СУ СК по Краснодарскому краю Андрей Маслов поручил передать уголовное дело о получении взятки директором одной из школ Горячего Ключа в отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель регионального отдела СКР принял решение о передаче дела для проведения наиболее полного и объективного расследования.

Ранее в сети появилось обращение самого директора к главе Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. В нем она заявила о попытках якобы сфабриковать против нее уголовное дело. Глава СКР поручил Андрею Маслову всесторонне разобраться во всех обстоятельствах ситуации, а также проверить доводы, озвученные женщиной.

Речь идет о 62-летней Ларисе Неверовой, директоре школы №1 Горячего Ключа. В размещенном в сети обращении она заявила, что является матерью пятерых детей и заслуженным педагогом с 45-летним стажем.

Татьяна Ручкина

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