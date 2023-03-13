Школьный директор из Горячего Ключа пожаловалась Бастрыкину на якобы сфабрикованное против нее дело

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о первоначальных результатах расследования уголовного дела в отношении директора одной из школ Горячего Ключа. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В сети было опубликовано обращение к председателю СК РФ самого директора. В нем она утверждает, что применяются попытки якобы сфабриковать против нее уголовное дело. Женщина просит Александра Бастрыкина взять под личный контроль обстоятельства, связанные с ее задержанием.

Ранее в сети появилась информация, что в Горячем Ключе задержали директора школы № 1 Ларису Неверову из-за подозрений в получении взятки. Женщина является заслуженным учителем России, ветераном педагогического труда. Она проработала в школе 45 лет.

Татьяна Ручкина

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