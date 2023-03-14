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Петербург и Ленобласть сбавляют скорость

В 2023 году в четырех регионах Северо-Запада отремонтируют на 38% меньше дорог, чем годом ранее

Упрдор «Северо-Запад» при незначительном снижении финансирования уменьшит ремонт федеральных автодорог с 351 км в 2022 году до 218,6 км в 2023 году, объемы реконструкции увеличатся с 18,7 км до 21,5 км. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение объемов работ из-за роста цен на стройматериалы.

В текущем году основной объем работ будет выполняться в Санкт-Петербурге и Ленобласти: как ранее сообщал Упрдор «Северо-Запад», в этих регионах планируется отремонтировать и реконструировать более 170 км автодорог

В текущем году основной объем работ будет выполняться в Санкт-Петербурге и Ленобласти: как ранее сообщал Упрдор «Северо-Запад», в этих регионах планируется отремонтировать и реконструировать более 170 км автодорог

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В текущем году основной объем работ будет выполняться в Санкт-Петербурге и Ленобласти: как ранее сообщал Упрдор «Северо-Запад», в этих регионах планируется отремонтировать и реконструировать более 170 км автодорог

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объем финансирования ремонта и реконструкции федеральных дорог в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях в 2023 году составит 37,8 млрд рублей против 38,7 млрд в прошлом году, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе ФКУ «Упрдор "Северо-Запад"».

В этом году в соответствии с программой работ на федеральные средства, выделенные по линии Росавтодора, планируется реконструировать 21,525 км автомобильных дорог (в 2022-м реконструировано 18,757 км), отремонтировать 218,643 км и 800,690 пог. м искусственных сооружений на них (в 2022 году отремонтировано 351,155 км и 134,000 пог. м).

В текущем году основной объем работ будет выполняться в Санкт-Петербурге и Ленобласти: как ранее сообщал Упрдор «Северо-Запад», в этих регионах планируется отремонтировать и реконструировать более 170 км автодорог. В частности, будет заменено изношенное покрытие на участках общей протяженностью 69,3 км в составе Санкт-Петербургского южного полукольца, трасс А-180 «Нарва», М-10 «Россия» и Р-21 «Кола» в Гатчинском, Тосненском, Ломоносовском, Волосовском и Кировском районах Ленобласти. В Петербурге на Кольцевой автодороге отремонтируют 97 км (по полосам).

Основные работы по капремонту трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь на участке от Луги до границы с Псковской областью уже завершены, полностью ввести их планируется до конца года. В прошлом году заключен контракт на аналогичные работы на участке от Большой Ящеры до Мшинской. В перспективе участок Р-23 от Рождествено в сторону Пскова будет капитально отремонтирован и расширен до четырех полос, а участок от Больших Колпанов до 80-го километра после реконструкции будет расширен до шести полос.

По мнению генерального директора Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса (АСДОР) Юрия Агафонова, некоторое снижение объема ремонтных работ не станет критичным, поскольку процент федеральных автодорог в нормативном состоянии больше, чем тех, что находятся в региональном управлении. А определенного уменьшения выделяемых на ремонт и реконструкцию федеральных средств следовало ожидать: бюджет Росавтодора в текущем году примерно на 200 млрд рублей меньше, чем в прошлом. Кроме того, стоит ожидать очередного увеличения смет на строительство из-за продолжающегося роста цен на стройматериалы. «Например, недавно резко подорожала арматура. Это начало очередной фазы подорожания, и как изменение стоимости отразится на сметах, пока трудно прогнозировать. Минэкономразвития составляет индексы-дефляторы, которые позволяют пересчитывать сметную стоимость в реальных ценах соответствующего периода строительства, но прогнозы инфляции не успевают за ростом цен. Так что даже при сохранении уровня финансирования объемы работ будут уменьшаться»,— считает глава АСДОР.

Вячеслав Калашников

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