ТАСС: полиция устанавливает личность создателя Telegram-канала «Теракт в ''Москва-Сити''»

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб устанавливают личность создателя Telegram-канала «Теракт в ''Москва-Сити''», в котором содержатся угрозы совершения атаки на деловой центр в период до 15 марта. Сотрудники правоохранительных органов допускают, что автор угроз находится за пределами страны, cообщили ТАСС источники в силовых структурах.

Собеседник агентства в силовых структурах сообщил, что в ходе обследования зданий в «Москва-Сити» подозрительных предметов обнаружено не было.

Telegram-канал «Теракт в ''Москва-Сити''» был создан 7 марта. По данным на 19:50 мск, у него 85 подписчиков. Автор опубликовал фотографии оружия. В своих постах он сообщает, что детально подготовился к теракту и знает все — «до количества людей и работающих центров».

Лусине Баласян