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Коммерсантъ FM
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В Уфе с минарета недостроенной мечети Ар-Рахим упал купол

В Уфе сегодня, 13 марта, упал один из золоченых куполов с минарета мечети Ар-Рахим, строящейся с 2007 года на проспекте Юлаева. Целостность здания не нарушена, были повреждены строительные леса на площади 70 кв. м. Пострадавших нет, причина произошедшего устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Строительство мечети было начато в 2007 году, но спустя два года оно было приостановлено — из фонда, аккумулировавшего средства на проект, были похищены деньги. В 2013 году затраты на возведение мечети взял на себя благотворительный фонд «Урал», которым руководил первый президент Башкирии Муртаза Рахимов. В 2015 году объем работ на стройплощадке заметно снизился: к тому времени АФК «Система» отсудила у «Урала» 46,5 млрд руб. по делу вокруг приватизации «Башнефти». Власти республики ранее сообщали о наличии новых спонсоров, финансирующих строительство мечети, но дальнейшего развития эта тема не получила.

Карина Мамаева, Уфа

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