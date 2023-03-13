Орловские депутаты предложили лишать свободы за злостное уклонение от назначенного судом лечения от наркомании

Орловский областной совет народных депутатов предложил внести в Уголовный кодекс (УК) РФ новую статью, согласно которой за злостное уклонение от лечения от наркомании можно получить реальный срок. Речь идет о лечении, назначенном судом, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. ТАСС отмечает, что документ внесен без официальных отзывов правительства и Верховного суда РФ, которые обязательны в случае, если инициатива предусматривает поправки в УК.

«Злостное уклонение лица от исполнения возложенной судом обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию — наказывается обязательными работами на срок до двухсот часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок»,— предлагается в законопроекте.

Злостным уклонистом от лечения от наркомании, которое назначил суд, предлагается считать лицо, ранее не менее трех раз подвергнувшееся за это административному наказанию. Поскольку сейчас уклоняющийся от лечения от наркомании может привлекаться к административной ответственности неоднократно, то нарушение может повторяться бесконечно, поясняют авторы законопроекта.

Закон, который предоставил судам право обязывать к прохождению антинаркотических процедур, был принят в ноябре 2013 года, за шесть месяцев 2022 года в Орловской области составлен 261 административный протокол за незаконное потребление наркотиков, приводится статистика в пояснительной записке.

Мария Федотова