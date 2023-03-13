Сергей Шойгу поздравил Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил генерала Народно-освободительной армии (НОАК) Китая Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны КНР. Текст телеграммы распространила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу в 2021 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Шойгу в 2021 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Выражаю уверенность в том, что ваша деятельность на этом посту будет способствовать развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в области военного и военно-технического сотрудничества»,— указал господин Шойгу и пожелал китайскому коллеге здоровья, благополучия и успехов.

Вместе с тем глава Минобороны РФ поблагодарил экс-министра обороны КНР Вэй Фэнхэ за его вклад в укрепление российско-китайского военного сотрудничества. По мнению господина Шойгу, сотрудничество между КНР и РФ в военной сфере «вышло на качественно новый уровень», что стало значимым фактором сдерживания «агрессивной деятельности США и их приспешников в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Новый глава минобороны КНР Ли Шанфу свыше 30 лет работал на космодроме Сичан в провинции Сычуань. В 2016–2017 годах господин Ли был заместителем командующего Силами стратегического обеспечения НОАК, в 2017–2020 годах —возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая.

С 2018 года Ли Шанфу находится под санкциями США, как утверждал Вашингтон, из-за участия в покупке у России истребителей Су-35 и систем С-400. Тот эпизод стал первым случаем, когда США ввели санкции за сделки с РФ.

О назначении Ли Шанфу министром обороны КНР стало известно 12 марта. Ротация была утверждена на очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Подробнее о кадровых переменах в китайской вертикали власти — в материале «Ъ» «На китайском фронте бес перемен».

Григорий Лейба