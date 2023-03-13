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Коммерсантъ FM
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В Забайкалье задержан подозреваемый в утечке газа, ставшей причиной взрыва в многоквартирном доме

Следственным управлением СКР по Забайкальскому краю задержан мастер службы подземных газопроводов ОАО «Читаоблгаз». Как отмечается в сообщении ведомства, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Аварийные работы на месте обрушения конструкций жилого дома из-за взрыва бытового газа в Чите

Аварийные работы на месте обрушения конструкций жилого дома из-за взрыва бытового газа в Чите

Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Аварийные работы на месте обрушения конструкций жилого дома из-за взрыва бытового газа в Чите

Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

По версии следствия, 9 марта 2023 года обвиняемый поручил подчиненным подать пропан-бутановую газовую смесь из наружного газопровода в дом по адресу: город Чита, улица Боровая, 6. Ему было известно, что обследованы не все квартиры этого дома, кроме того, он не убедился в исправности и герметичности газового оборудования внутри здания, отмечается в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела следователи допросили свыше сотни свидетелей, потерпевшими признано более 25 человек. Ранее сообщалось, что 9 марта в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в одном из микрорайонов Читы были разрушены квартиры на 4-м и 5-м этажах в двух подъездах, сотрудниками МЧС спасены в том числе из-под завалов 12 человек, 117 эвакуировано.

Подробности инцидента — в материале «Ъ» «Газификацию встретили взрывом».

Влад Никифоров, Иркутск

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