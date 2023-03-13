В Госдуму внесены поправки к закону о допуске к гостайне

Депутат Василий Пискарев («Единая Россия») сообщил, что в Госдуму внесен проект поправок к законопроекту об ограничениях доступа к государственной тайне. В частности, к этим данным могут не допустить граждан, имеющих счета в иностранных банках. Кроме того, документ предполагает разрешение на выезд за рубеж имеющим доступ к гостайне в случае обстоятельств гуманитарного характера, например на лечение. Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пискарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Василий Пискарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В доступе к гостайне, согласно предлагаемым поправкам, может быть отказано:

при наличии у гражданина или его близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках;

при наличии недвижимости за рубежом;

при владении и пользовании иностранными финансовыми инструментами.

По словам господина Пискарева, упомянутые поправки позволят минимизировать риски оказания давления на «секретоносителей» со стороны зарубежных государств. Депутат заявил, что в условиях специальной военной операции наблюдается повышенный интерес иностранных спецслужб к секретным данным России.

«Принимать решения о допуске или отказе в допуске к таким сведениям в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и таких госкорпораций, как "Росатом" и "Роскосмос", сможет Межведомственная комиссия по гостайне»,— уточнил Василий Пискарев журналистам.

Комментируя поправки, касающиеся разрешения на выезд за рубеж в некоторых случаях гуманитарной необходимости, Василий Пискарев объяснил, что речь идет о смерти близких родственников или экстренном лечении. «В данном случае мы учли опыт правоприменения и постарались соблюсти необходимый баланс между необходимостью защитить наши государственные секреты и при этом обеспечить жизненно важные интересы граждан»,— рассказал депутат.

Максимальный срок наказания за разглашение государственной тайны, cогласно российскому законодательству,— до четырех лет лишения свободы. При наличии тяжких последствий — до семи лет. Летом 2022 года президент России подписал закон, предусматривающий максимальное наказание до семи лет лишения свободы за несогласованный выезд за рубеж лиц, имеющих доступ к гостайне.

Лусине Баласян