S7 в мае возобновит прямые рейсы из Новосибирска и Иркутска в Китай

Авиакомпания S7 Airlines с 27 мая возобновит прерванные из-за пандемии коронавируса прямые регулярные рейсы из сибирских городов в Китай. Полеты из Иркутска будут осуществляться в Пекин, из Новосибирска – в Урумчи, сообщила пресс-служба группы в понедельник.

Рейсы в столицу Китая авиакомпания планирует выполнять дважды в неделю: по четвергам и субботам. В Урумчи самолеты S7 будут летать только по субботам. Время в пути из Иркутска составит 3-3,5 часа, из Новосибирска – около 2,5 часа. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800, которые вмещают до 176 пассажиров.

По данным сайтов аэропортов, из Новосибирска и Иркутска рейсы в Китай на сегодняшний день не выполняются. Авиакомпания «Ираэро» запланирована первый рейс из Иркутска в Харбин на 14 марта.

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Дарья Решетникова