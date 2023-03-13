Суд Пакистана выписал новый ордер на арест бывшего премьера страны Имрана Хана

Окружной суд пакистанской столицы Исламабад выписал ордер на арест бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана. Арест выписан из-за угроз господина Хана в отношении судьи и сотрудников полиции, пишет Dawn. Бывший пакистанский премьер выступает обвиняемым в деле о продаже подарков иностранных лидеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имран Хан

Фото: K.M. Chaudhry / AP Имран Хан

Фото: K.M. Chaudhry / AP

Как пишет Dawn, cогласно решению суда, Имран Хан должен быть задержан без права освобождения под залог и предстать перед судом до 29 марта. Адвокат Хаваджа Харис заявил, что его клиент не пришел на судебное заседание из-за угроз безопасности.

Как отмечает Dawn, дело об оскорблении судьи и угрозах касается высказываний Имрана Хана в августе 2022 года. Тогда, пишет издание, он угрожал возбуждением дела в отношении полицейских и судьи за якобы пытки члена ДЗС Шахбаза Гилла.

5 марта полиция уже планировала арестовать Имрана Хана в его резиденции, однако бывшего премьера там не оказалось.

Экс-премьера планировали арестовать из-за пропуска судебных заседаний по делу о пропаже подарков от иностранных лидеров. Согласно пакистанскому законодательству, министры, президент и премьер-министр страны должны передать получаемые от иностранных коллег подарки в государственное хранилище Тошахана. Однако, по версии следствия, Имран Хан после отставки продавал их. Кроме того, бывший премьер стал фигурантом еще трех уголовных дел: о терроризме, запрещенном финансировании, покушении на убийство.

В апреле 2022 года Имрана Хана сместили с должности премьера Пакистана после вынесения ему вотума недоверия. В октябре его отстранили от выборов и лишили права занимать правительственные должности в течение пяти лет. В феврале 2023 года окружной суд Исламабада выдал ордер на арест без залога из-за постоянных неявок на заседания.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не пойман — не Хан».

Лусине Баласян