Не пойман — не Хан

Суд в Исламабаде во вторник проведет слушания по делу лидера оппозиции Пакистана Имрана Хана. Он обвиняется в продаже подарков иностранных лидеров, полученных в период пребывания на посту премьер-министра. Предпринятая накануне попытка арестовать господина Хана закончилась неудачно. Прибывшая в его резиденцию полиция опального политика не нашла. Имран Хан — фигурант сразу нескольких уголовных дел, в том числе по обвинениям в терроризме и покушении на убийство — призывает своих сторонников к неповиновению властям в ходе акции «Заполни тюрьмы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избежавший ареста экс-премьер Пакистана Имран Хан призвал власти заниматься экономикой, находящейся в плачевном состоянии, а не изобретать уголовные дела против оппозиции

Фото: K.M. Chaudary / AP Избежавший ареста экс-премьер Пакистана Имран Хан призвал власти заниматься экономикой, находящейся в плачевном состоянии, а не изобретать уголовные дела против оппозиции

Фото: K.M. Chaudary / AP

Новое слушание по делу экс-премьера Пакистана Имрана Хана, назначенное на 7 марта, пройдет в его отсутствие. Попытка задержать и доставить в столицу лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС), который до этого не являлся на слушания, ни к чему не привела.

Нагрянувшие в воскресенье в его резиденцию в парке Заман в Лахоре (провинция Пенджаб) сотрудники правоохранительных органов при осмотре здания самого Имрана Хана в нем не нашли. В резиденции группу захвата встретил высокопоставленный функционер ДЗС Шибли Фараз, заверивший правоохранителей, что лидера партии в здании нет. Его местоположение он назвать отказался. У входа в резиденцию в момент приезда полиции собралось несколько тысяч сторонников харизматичного экс-премьера, которые пытались не пропустить в здание сотрудников правоохранительных органов.

Ордер на арест Имрана Хана окружной суд пакистанской столицы выдал еще 28 февраля, постановив «взять его под стражу в связи с постоянным отсутствием на судебных слушаниях» по делу о продаже подарков от иностранных лидеров. На предыдущем слушании по делу о продаже ценностей адвокат Имрана Хана попросил суд освободить его подзащитного от прихода в суд в связи с тем, что в этот день ему необходимо было явиться еще в несколько других судов.

Экс-премьер Пакистана стал фигурантом сразу четырех уголовных дел — о терроризме, запрещенном финансировании, покушении на убийство и продаже подарков иностранных лидеров. На трех судах, которые проводятся в одном комплексе зданий, Имран Хан ранее появился лично и сумел избежать ареста, внеся залог. Однако суд по делу о продаже подарков находится в другом здании, в получасе езды от других судов, и это обстоятельство позволило защите просить суд освободить своего подопечного от участия в слушаниях.

В списке обвинений экс-премьеру Пакистана дело о присвоении и продаже подарков иностранных лидеров выглядит самым экзотическим. Тем не менее именно эта история послужила основанием для принятого в октябре прошлого года Избирательной комиссией Пакистана решения лишить Имрана Хана депутатского мандата, а также права на избрание и назначение как в федеральный, так и в региональные законодательные органы в течение пяти лет.

Прошлой осенью, еще до возбуждения уголовного дела о подарках, Имран Хан был заподозрен в «некорректном» заполнении финансовой отчетности о доходах на посту премьер-министра. Как заявил тогда нынешний премьер и главный оппонент Имрана Хана Шахбаз Шариф, господин Хан продал в Дубае полученные им подарки общей стоимостью 140 млн пакистанских рупий (по курсу на тот момент $630 тыс.). После этого Избирательная комиссия Пакистана обвинила Имрана Хана в продаже 52 ценностей, которые должны были находиться в хранилище в Тошахане, и сокрытии информации об этом.

Государственное ведомство Тошахана, контролируемое правительством Пакистана, было создано еще в 1974 году для хранения подарков, которые в ходе встреч и переговоров с иностранными лидерами и официальными делегациями получают министры, президент и премьер-министр страны.

Пакистанское законодательство разрешает высокопоставленным чиновникам не передавать полученные ими подарки в хранилище Тошахана, но только в том случае, если они задекларируют подарки и выплатят в казну половину их стоимости после проведения экспертизы. Полный список, включающий более полусотни подлежащих декларации предметов, которые Имран Хан якобы оставил себе, не обнародован. По информации пакистанских СМИ, в их числе оказались три пары наручных часов, которые Имран Хан получил в подарок от лидеров государств Ближнего Востока и продал некоему ювелиру, передав в казну лишь 20% суммы.

Кроме того, еще до объявления ему парламентом импичмента и отставки Имрана Хана в апреле прошлого года в пакистанских СМИ появилась информация о колье стоимостью $996 тыс., подаренном ему одним из иностранных лидеров, которое не было задекларировано. Тогда правительство смогло не допустить скандала, выступив с разъяснениями, что обмен подарками с иностранными лидерами «отражает межгосударственные отношения» и раскрытие конфиденциальной информации об этом может нанести ущерб интересам страны.

Попытка арестовать Имрана Хана по делу о присвоении подарков продолжила длящуюся около года главную внутриполитическую битву Пакистана, в ходе которой власти пытаются любой ценой нейтрализовать лидера оппозиции, в то время как их оппонент грозит акциями неповиновения.

В августе прошлого года бывшему премьер-министру были предъявлены обвинения в нарушении закона о борьбе с терроризмом от 1997 года, грозящие ему многолетним тюремным сроком. Обвинения были выдвинуты на основании его выступления на митинге оппозиции в Исламабаде. Обращаясь к своим противникам — высшим должностным лицам полиции, судьям и политическим оппонентам,— Имран Хан пригрозил им общенациональными акциями протеста, предупредив: «Будьте готовы, мы примем меры против вас». Эти слова были расценены как призыв к антиправительственным выступлениям.

После этого, 3 ноября прошлого года, выступая на митинге оппозиции, Имран Хан пережил покушение, получив огнестрельные ранения в бедро. Однако уже в феврале залечивший раны господин Хан объявил о начале общенациональной акции Jail Bharo («Заполни тюрьмы»). Новое протестное движение должно стать ответом на продолжающиеся аресты активистов оппозиции. Идея состоит в том, чтобы активисты ДЗС намеренно совершали мелкие правонарушения, добиваясь своего ареста. Таким радикальным способом оппозиция рассчитывает парализовать работу правоохранительных органов, переполнить тюрьмы и заставить власти пойти на уступки.

На этом фоне курс пакистанской рупии в конце прошлой недели обновил исторический минимум, составив 285,09 рупии за $1 — худший показатель за время существования пакистанского государства. Обвал рупии вызван неудачей в достижении договоренностей между Исламабадом и Международным валютным фондом о возобновлении финансирования страны.

«Рупия истерзана — потеряла более 62% стоимости за 11 месяцев пребывания у власти "Пакистанского демократического движения". Их правление лишь привело к увеличению государственного долга на 14,3 трлн рупий и историческому за 75 лет максимуму инфляции — 31,5%»,— написал в Twitter Имран Хан, напомнив о том, что властям следует заниматься экономикой, а не изобретать уголовные дела против оппозиции.

Сергей Строкань