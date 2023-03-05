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Коммерсантъ FM
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Полиция Пакистана прибыла в резиденцию экс-премьера Хана для его ареста

В резиденцию бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана в городе Лахор прибыла полиция. Имрана Хана собираются арестовать из-за пропуска судебных заседаний по делу о пропаже подарков от иностранных лидеров. Об этом сообщила пакистанская газета Dawn.

Как пишет Dawn, полицейские пока ожидают у резиденции Имрана Хана. Сам он остается «недоступным для ареста». Около его резиденции также находятся сторонники ДЗС, которые анонсировали протестную акцию в случае ареста Имрана Хана. Полиция пообещала арестовать всех, кто будет препятствовать его аресту.

В апреле 2022 года Имрана Хана сместили с должности премьера Пакистана после вынесения ему вотума недоверия. В октябре его отстранили от выборов и лишили права занимать правительственные должности в течение пяти лет. Имрана Хана подозревают в присвоении 36 млн пакистанских рупий ($137,7 тыс.) от продажи иностранных подарков. В феврале 2023 года окружной суд Исламабада выдал ордер на арест без залога из-за постоянных неявок на заседания.

3 ноября прошлого года неизвестный обстрелял марш протеста ДЗС в Вазирабаде, возглавляемый Имраном Ханом. Имран Хан получил ранение в ногу. Нападавшего задержали.

О ситуации в Пакистане — в материале «Ъ» «Пакистанский гвоздь».

Олеся Павленко

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