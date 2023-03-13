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Коммерсантъ FM
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Крупнейшее банкротство со времен финансового кризиса 2008 года в США

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В США обанкротился Silicon Valley Bank — 16-й банк по объему активов, специализировавшийся на кредитовании технологических стартапов Кремниевой долины. Проблемы SVB связывают с тем, что он разместил депозиты в ценные бумаги с длительным сроком погашения, в частности ипотечные облигации и казначейские облигации США, которые считались безопасными. После того как ФРС резко повысила базовую ставку, эти бумаги подешевели. Ситуация стала развиваться стремительно, когда 8 марта SVB объявил о допэмиссии, необходимой для покрытия убытков. На следующий день его акции рухнули на 60%, а 10 марта калифорнийские регуляторы объявили банк банкротом и передали его во внешнее управление.

Банкротство SVB стало крупнейшим в США со времен кризиса 2008 года, а сам SVB стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank. Финансовые власти объявили, что не будут спасать обанкротившийся банк, но работают над тем, чтобы помочь вкладчикам.

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