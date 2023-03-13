FT: доля Китая в мировом производстве кобальта вырастет до 50% в течение двух лет

Китай наращивает производство кобальта, и его доля на этом рынке в ближайшие два года вырастет с 44% до 50%. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные трейдинговой компании Darton Commodities. На Китай уже сейчас приходится 77% всей мировой очистки и переработки кобальта — в последние пять лет эта сфера в Китае выросла более чем вдвое, достигнув переработки 140 тыс. тонн кобальта в год.

Кобальт является важным компонентом при производстве аккумуляторов для электромобилей, а также используется в различной электронике. Рост производства кобальта в Китае проходит на фоне существенного снижения цен на металл. С мая прошлого года, когда они достигли пика $88 за килограмм, цена упала на 60%, до $35. Это связано с одновременным ростом предложения и снижением спроса на этот металл. В 2021 году производство кобальта увеличилось на 23%, до более чем 150 тыс. тонн, прежде всего за счет наращивания добычи в Демократической Республике Конго и более активного выхода на этот рынок Индонезии.

Падение спроса связано с сочетанием целого ряда факторов, таких как снижение спроса на электронику, смягчение логистических проблем, локдаунов в Китае, распространение батарей для электромобилей такого типа, в котором нужно меньше кобальта или же он вообще не нужен.

По мнению экспертов, снижение цен угрожает проектам по переработке кобальта за пределами Китая, что автоматически усиливает позиции Китая. Растущей зависимостью от Китая всерьез обеспокоены США и страны Западной Европы, которые ищут возможности сокращения такой зависимости и развития собственных проектов в этом направлении.

Яна Рождественская