В Туапсе «черные лесорубы» осуждены за незаконную вырубку леса на 230 млн рублей

Туапсинский районный суд признал десятерых местных жителей виновными в незаконной вырубке леса, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. С осужденных в пользу РФ взыскана компенсация причиненного преступлением ущерба в размере более 230 млн руб. По данным сайта суда, организатором группы признан Дмитрий Солдатов.

Противоправная деятельность злоумышленников была выявлена управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. Группа «черных лесорубов» действовала с июля 2019 года по ноябрь 2020 года, под видом законной деятельности по заготовке древесины подсудимые занимались незаконной рубкой лесных насаждений, в том числе ценных пород – ясеней и грабов. В распоряжении злоумышленников были тракторы, бульдозеры и другая техника. Кроме того, в июне 2021 года Дмитрий Солдатов, а также Андрей и Артем Сопины совершили грабеж: они похитили автомобиль «Камаз» с территории домовладения, расположенного в Туапсинском районе, и перегнали машину в Апшеронск.

В судебном заседании подсудимые вину не признали. В зависимости от роли и степени участия каждого в совершенных преступлениях подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 1 года до 6,5 лет, с лишением права заниматься деятельностью в сфере разработки леса и заготовки древесины. Отбывать наказание осужденным предстоит в колониях общего режима.

Анна Перова, Краснодар