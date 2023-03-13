Эксперты «Биннофарм Групп» провели встречу со студентами ТГМУ

«Биннофарм Групп» развивает сотрудничество с Тюменским государственным медицинским университетом, привлекая студентов на стажировки в ПАО «Синтез», являющимся одним из крупнейших российских производителей медикаментов. Эксперты компании провели фармацевтический, производственный, аналитический и организационный треки, которые были посвящены работе на предприятии. В ближайших планах – разработка совместных программ обучения, а также проведение экскурсий на «Синтезе» для тех, кто планирует связать с предприятием карьерный старт.
Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»: «Мы постоянно сотрудничаем с десятью российскими университетами. В нашей компании действует программа «Амбассадоры», которая стартовала в ноябре прошлого года. Благодаря ей студенты получают возможность рассказывать о стажировках и работе в нашей компании. Директора производственных площадок «Биннофарм Групп» также активно сотрудничают с российскими ВУЗами. Они принимают участие в семинарах и защите магистерских диссертаций, курируют молодых специалистов, знакомя их с особенностями работы на наших предприятиях».
ПАО «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп»), одно из старейших фармацевтических предприятий России, активно развивает программы по подготовке сотрудников с профильным образованием. В прошлом году порядка 100 студентов осваивало здесь производственные навыки по программам дуального обучения. На предприятии проводятся встречи с ТОР-менеджерами «Биннофарм Групп», дни карьеры, экскурсии по другим производственным площадкам и головному офису компании.
Стажировки в «Биннофарм Групп» стали доброй традицией. Ежегодную летнюю практику на заводе «Синтез» проходят студенты ведущих российских ВУЗов, а более трети из них, как правило, получают возможность трудоустройства на предприятии. Компания планирует и дальше активно развивать эту практику.
ООО «Биннофарм Групп» - одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов. Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM).
«Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Алиум» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), АО «Биоком» (г. Ставрополь).
ПАО «Синтез» входит в десятку крупнейших отечественных производителей медикаментов, предприятие выпускает медицинские препараты с 1958 года во всех известных формах выпуска и является в Кургане одним из градообразующих.
«Синтез» - крупнейший производитель антибиотиков в России. Предприятие выпускает природные полусинтетические антибиотики по полному циклу – от активных фармацевтических ингредиентов (13 наименований) до готовых лекарственных форм (182 наименования). Также на «Синтезе» производится 118 наименований жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. На предприятии работает около 2000 сотрудников, производственные площади превышают 600 тыс. кв. м