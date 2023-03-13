Эксперты «Биннофарм Групп» провели встречу со студентами ТГМУ

«Биннофарм Групп» развивает сотрудничество с Тюменским государственным медицинским университетом, привлекая студентов на стажировки в ПАО «Синтез», являющимся одним из крупнейших российских производителей медикаментов. Эксперты компании провели фармацевтический, производственный, аналитический и организационный треки, которые были посвящены работе на предприятии. В ближайших планах – разработка совместных программ обучения, а также проведение экскурсий на «Синтезе» для тех, кто планирует связать с предприятием карьерный старт.



Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»: «Мы постоянно сотрудничаем с десятью российскими университетами. В нашей компании действует программа «Амбассадоры», которая стартовала в ноябре прошлого года. Благодаря ей студенты получают возможность рассказывать о стажировках и работе в нашей компании. Директора производственных площадок «Биннофарм Групп» также активно сотрудничают с российскими ВУЗами. Они принимают участие в семинарах и защите магистерских диссертаций, курируют молодых специалистов, знакомя их с особенностями работы на наших предприятиях».

ПАО «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп»), одно из старейших фармацевтических предприятий России, активно развивает программы по подготовке сотрудников с профильным образованием. В прошлом году порядка 100 студентов осваивало здесь производственные навыки по программам дуального обучения. На предприятии проводятся встречи с ТОР-менеджерами «Биннофарм Групп», дни карьеры, экскурсии по другим производственным площадкам и головному офису компании.

Стажировки в «Биннофарм Групп» стали доброй традицией. Ежегодную летнюю практику на заводе «Синтез» проходят студенты ведущих российских ВУЗов, а более трети из них, как правило, получают возможность трудоустройства на предприятии. Компания планирует и дальше активно развивать эту практику.