«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Крах Silicon Valley Bank стал вторым по величине в американской истории после Washington Mutual. Ситуацию в Америке уже можно назвать финансовым кризисом. Что делать инвесторам в текущей обстановке? И в какие активы стоит вкладывать средства? Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Здесь самое главное — это исчезновение доверия. У банков за последние 10 лет после кризиса 2008-2009 годов скопилось огромное количество активов, убытки по которым не реализованы, и, по первичным оценкам, эти убытки могут составлять $600-800 млрд. При этом у банков огромные инвестиции в технологический, биотехнологический сегмент, в криптовалюты — и все это потеряло очень серьезно в стоимости. Поэтому проблемы будут нарастать и развиваться, два банка уже очень быстро обанкротились — это нью-йоркский Signature Bank и SVB банк в Калифорнии. Судя по всему, у других банков в Америке будут такие же проблемы. В связи с этим нужно выбирать активы, которые не имеют системных рисков, а это прежде всего золото и серебро.

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