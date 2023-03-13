Российское подразделение «Радио Свобода» признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (внесено в реестр иностранных агентов). Данные о решении опубликованы в картотеке суда. Соответствующий иск к СМИ 4 марта подавала налоговая инспекция.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство»,— гласит постановление суда. Конкурсным управляющим утверждена Юлия Ага-Кулиева, которая до этого была временным управляющим, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Начальную процедуру банкротства (наблюдение) суд ввел в августе по заявлению московской инспекции ФНС №7 (инициатор иска) из-за налогового долга в 7 млн руб. Из материалов дела следует, что позднее суд включил в реестр требование ФНС еще на 720 млн руб., а также требование департамента по обеспечению деятельности мировых судей на 69 млн руб.

Представитель ответчика в рамках заседания заявила о невозможности уплатить налоги в полном объеме в связи с блокировкой счетов радиовещательной организации. Соответствующее решение суд принял после возбуждения многочисленных (не менее 1 тыс. протоколов) исполнительных производств по нарушениям, связанным с правилами работы СМИ-иноагента (отсутствие маркировки).

О прекращении деятельности в России «Радио Свобода» заявило в марте 2022 года. Свое решение организация мотивировала делом о банкротстве юрлица, а также «давлением на журналистов».

Григорий Лейба