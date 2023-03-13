Бывший глава полиции Краснодара возглавил УМВД по Архангельской области

Дмитрий Остапенко, с 2014 года возглавлявший УМВД по Краснодару, перешел на новую должность. Сейчас он занимает пост руководителя полиции Архангельской области, соответствующая информация размещена на сайте УМВД Поморья. Данные о новом начальнике полиции Краснодара на официальной странице ведомства до сих пор отсутствуют.

УМВД по Краснодару остается без руководителя уже несколько дней. О том, что Дмитрий Остапенко покинул свой пост, «Ъ-Кубань» сообщил 10 марта. В пресс-службе ведомства от комментариев отказались, посоветовав следить за сообщениями на официальном сайте управления. В УМВД по краю также не прокомментировали эту новость.

Дмитрий Остапенко родился 29 мая 1976 года в Краснодаре. Общий стаж службы в органах внутренних дел составляет более 20 лет. Службу в милиции начал с должности оперуполномоченного отдела уголовного УВД Прикубанского округа Краснодара.

Андрей Ульченко

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