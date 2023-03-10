Дмитрий Остапенко покинул пост главы МВД Краснодара

С официального сайта УМВД по Краснодару исчез руководитель данного ведомства. Сейчас там значатся только его заместители, первый в списке — заместитель начальника управления — начальника полиции Олег Казахов.

В пресс-службе ведомства на вопрос, кто теперь замещает господина Остапенко, ответа не дали. «Следите за сообщениями официального сайта УМВД по Краснодару»,— сообщили в пресс-службе. Через какое время появится такое сообщение, там ответить затруднились.

Указа президента РФ о назначении нового начальника полиции краевой столицы на официальном портале правовой информации пока нет.

Ранее СМИ Архангельской области сообщили, что Дмитрий Остапенко займет пост руководителя УМВД Поморья, его предшественник Александр Прядко, возможно, станет главой МВД Башкирии.

В данный момент на сайте УМВД по Архангельской области также не значится руководитель. А на сайте полиции по Башкортостану указан врио руководителя — Артур Сайфуллин.

Дмитрий Остапенко родился 29 мая 1976 года в Краснодаре. Общий стаж службы в органах внутренних дел составляет более 20 лет. Службу в милиции начал с должности оперуполномоченного отдела уголовного УВД Прикубанского округа Краснодара.

Андрей Ульченко

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